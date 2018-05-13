مسؤول إسرائيلى سابق: لوقف إيران.. يجب مهاجمة نظام الأسد

دعا وزير التعليم والداخلية الأردنى السابق جدعون سار، إلى مهاجمة النظام السورى، رداً على التواجد العسكرى الإيرانى فى سوريا.





وأضاف جدعون، خلال زيارته للجولان المحتل، اليوم أنّه إذا ما استوعب نظام بشار الأسد أنه سيدفع الثمن، فسينشأ صراع مصالح بين الإيرانيين والنظام السورى، وبين روسيا وإيران.





وقال، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم إنّ ّإذا ما وجدنا عدم فاعلية الوسائل الأخرى فى إحداث تغيير فى النوايا الإيرانية، فعلينا التحرّك لمهاجمة أهداف النظام السورى.





ونفذّت إسرائيل العديد من الهجمات على مواقع عسكرية إيرانية فى سوريا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وبلغت ذروتها في غارات جوية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف، رداً على إطلاق أكثر من 20 صاروخاً تجاه هضبة الجولان الخميس الماضى.