ضابط استخبارات أمريكي سابق: سيناريو غزو العراق يتكرر مع إيران

كشف ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية عن خطة واشنطن لبناء أكبر قاعدة عسكرية جنوب العراق والذرائع التي استغلت لغزو العراق، مشيرا إلى أن ذات السيناريو يتكرر الآن مع إيران.

وقال الضابط السابق جون كرياكو في مقال نشره موقع "كونسرتيوم نيوز" الأمريكي الأحد: "في ربيع عام 2002 كنت في باكستان لمحاربة تنظيم القاعدة، وعدت إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية في مايو من ذلك العام، وعندها أخبرني المشرف على عملي أن قرار غزو العراق اتخذ في البيت الأبيض.. سنغزو العراق لنطيح بنظام صدام في شباط عام 2003 وننشىء أكبر قاعدة جوية للولايات المتحدة في جنوب العراق".

وتسائل الضابط كيف يتخذ قرار بشن حرب في وقت لاتزال فيه جبهة أفغانستان مشتعلة ولم يقبض على بن لادن.

وأضاف كرياكو أن مسؤولا رفيعا أخبره حينها أن الإدارة الأمريكية ستذهب إلى الأمم المتحدة للتظاهر بالحاجة إلى قرار من مجلس الأمن، لكن القرار الحقيقي بغزو العراق اتخذ بالفعل.

وبعد ذلك بفترة وجيزة بدأت تحركات وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول نحو أوروبا والشرق الأوسط لحشد دعم دولي لعملية غزو العراق، بحجة أنه يمتلك أسلحة دمار شامل مما يستلزم الغزو لأنه يشكل تهديدا وشيكا على الولايات المتحدة، وأكد الضابط أن القضية برمتها مجرد كذبة فقد تم اتخاذ قرار الغزو في دوائر الاستخبارات والبيت الأبيض، ثم بدأت عملية خلق الذرائع لحشد دعم دولي للحرب على العراق.

سيناريو إسقاط العراق والإطاحة بصدام حسين يتكرر في إيران

وأشار كرياكو إلى أن الإدارة الأمريكية تكرر اليوم السيناريو العراقي في إيران وبدأ هذا العمل بخلق الذرائع والحشد الدولي.

وتجلى ذلك بتكرار تصريحات الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2016 بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وتصريحاته المتكررة الأخيرة بأن إيران خرقت الاتفاق النووي، ويؤكد ذلك الآن تنفيذه قرار الانسحاب.

فيما بعد عين ترامب صقورا ومناهضين لإيران في إداراته، أمثال مايك بومبيو وزير الخارجية وجون بولتون مستشار الأمن القومي، اللذين أوضحا أن سياستهما المفضلة تجاه إيران هي "تغيير النظام".

وكان العرض الأخير الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما أسماه برنامجا سريا إيرانيا للأسلحة النووية مشابها لخطاب باول أمام مجلس الأمن الدولي قبل 15 عاما حين قال للعالم إن لدى العراق برنامج، وكان كذبا أيضا.

وتابع كرياكو: "هاهو ترامب يصرح للعالم بالتهديد الإيراني وبالخطر المباشر على الولايات المتحدة، ستليها زيارات بومبيو للشرق الأوسط وأوروبا لحشد الدعم الدولي للعمل العسكري. لنشهد لاحقا تصريحات للمندوبة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام مجلس الأمن الدولي بأن لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى حماية نفسها وحلفائها من إيران، والخطوة الأخيرة هي نشر مجموعات البحرية الحربية شرق البحر المتوسط ​​أو في بحر العرب والخليج الفارسي".

وبرأي الضابط يمكن لوكالة الاستخبارات شن الحرب دون أي تفكير على الإطلاق بكيفية سير الأمور في النهاية، حيث لا توجد أي استراتيجية للخروج منها في حال بدأت الحرب.