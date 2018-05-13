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استعادة 30 فدان أراضي أملاك دولة بنجع حمادي (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 03:51 م
استعادة 30 فدان أراضي أملاك دولة بنجع حمادي (صور)
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بسام عبدالحميد
 
صرح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن المحافظة نجحت في استعادة 30 فدان من أراضي أملاك الدولة بقرية هو بمدينة نجع حمادي جاء ذلك خلال قيادته لحملة الإزالة المكبرة التي نفذتها الوحدة المحلية للمدينة بالتعاون مع قوات مديرية أمن قنا.

وأوضح أن مساحة 30 فدان تم استعادتها بعد إزالة 250 حالة تعدي بالمباني عبارة عن أسوار بالطب الأبيض وأضاف ان الحملة نجحت ايضا في إزالة منزل مبني بالخرسانة المسلحة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 289 م2 مكون من طابقين وشدد الهجان علي مسئولي الوحدة المحلية للمدينة بضرورة رفع الطوب الأبيض من موقع الإزالة للحد من عودة التعديات مرة أخري كما أمر بوضع لافتات تفيد بملكية الدولة لتلك الأراضي.

وأكد استمرار حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكافة مدن المحافظة موجها المسئولين باتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ علي تلك المساحات تمهيدا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
استعادة 30 فدان أراضي أملاك دولة بنجع حمادي (صور)
استعادة 30 فدان أراضي أملاك دولة بنجع حمادي (صور)
استعادة 30 فدان أراضي أملاك دولة بنجع حمادي (صور)
استعادة 30 فدان أراضي أملاك دولة بنجع حمادي (صور)
المزيد عن: تعديات أراضي الحم 9
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