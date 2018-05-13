سمر ياسين ترد على "الإبراشي" بإنشاء نقابة لمصممي الأزياء





أكدت منظمة الحفلات، سمر ياسين أنها قررت الرد على الإعلامي وائل الإبراشي بطريقة عملية، وذلك من خلال اتخاذ أولى الإجراءات لإنشاء نقابة للعاملين بالأزياء كمثيلاتها من الأطباء والمهندسين والصحفيين.





وأوضح بيان صادر عن مكتب سمر ياسين، الإعلامي، أن قرارها جاء بعد أن تمت دعوتها كضيفة في حلقة برنامج العاشرة مساءاً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، مؤخرًا، حيث اتصل بها طاقم إعداد البرنامج، وادعى أن الحلقة سوف تبحث أسباب إقامة عروض أزياء دون المستوى، والتي لا ترتقي بالذوق المصري وكيفية إيجاد حلول لتقنين تلك العروض.





وأضاف البيان: "فوجئت سمر، عند حضور الحلقة التي كانت تبث على الهواء مباشرة بعكس ذلك وأنها مجرد هجوم غير مبرر على تنظيم عروض الأزياء، كما فوجئت أيضاً بحضور 3 محامين كطرف مهاجم لإشعال الرأي العام لم يتم إبلاغها بوجودهم، مما جعل مسار الحلقة يذهب في منحنى غير صحيح مع تواجد المحاميين التي أبدت تعجبها من صلتهم بهذه القضية والتي تخلوا جعبتهم من الحُجج القانونية، وجاء هجومهم يحمل بعض الألفاظ الغير لائقة ووجهوا هدفه الأوحد الخروج بحلقة تثير الضيوف والرأي العام دون الاستناد على منطق".





وتابع: "واجهت ياسين، الهجوم الشرس على الضيوف محافظةً على ثبات انفعالي شهد لها به جميع من شاهدوا الحلقة وطرحت العديد من الأسئلة للأطراف المهاجمة ما بين أسئلة تخص مجال الأزياء وأخرى قانونية دون أن تتلقى إجابات سوى الصراخ والأصوات العالية التي إن دلت فإنما تدل على عدم دراية ودراسة بالقضية المثارة على حد قولها".





ولفت البيان، إلى أن "سمر، أعربت عن أسفها لحضور مثل هذا النوع من البرامج، وبررت قبولها حضور الحلقة أن هدفها في الارتقاء بالذوق العام وزيادة الدخل الاقتصادي عن طريق صناعة الأزياء التي تدر دخلاً اقتصاديا لا يستهان به".





واختتم البيان: أن سمر ياسين، أضافت أنها تسير في طريقها لتحقيق أهدافها دون النظر لمثل هذه النماذج التي تسعى لكسب جماهيرية زائفة، على وعد منها بالتصريح في القريب العاجل عن أكبر مفاجأة في مجال الأزياء في الوطن العربي".



