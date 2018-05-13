وزير التموين: شراء 2.6 مليون طن قمح من المزارعين بتكلفة 10.3 مليار جنيه

أعلن وزير التموين المصري، شراء نحو 2.6 مليون طن قمح محلي من المزارعين والفلاحين بتكلفة إجمالية نحو 10.3 مليار جنيه خلال 30 يوماً من موسم الحصاد والتوريد الرسمي الذي بدأ فى 15 أبريل 2018.



وقال علي المصيلحي في بيان اليوم، إنه تم رفض استلام نحو 19.24 ألف طن من الأقماح القديمة والتي تحتوى على حشرات أو شوائب.



وأضاف الوزير، أن معدلات التوريد في هذا العام مرتفعة للغاية نتيجة للعوامل الجوية التي أدت إلى تبكير موعد الحصاد مقارنة بمثيلتها في العام الماضي، حيث تم استلام 1.4 مليون طن خلال الفترة المقارنة.



وأوضح قابيل، أن الحكومة حريصة على دعم الفلاح وشراء كامل كميات القمح المحلي بأسعار تنافسية وتسهيلات في التسليم والسداد لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم.



ولفت الوزير إلى أنه من التموقع وصول معدلات التوريد نحو 3.5 إلى 4 مليون طن هذا العام.



وكشف مشروع الموازنة المصرية للسنة المالية المقبلة 2018-2019، أن الحكومة تفترض استيرادسبعة ملايين طن من القمح بسعر 220 دولاراً للطن شاملاً الشحن.



ويبدأ موسم تسلم القمح من المزارعين في منتصف أبريل ويمتد حتى يوليو، وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعم.



وتشتري الحكومة القمح من المزارعين المحليين هذا العام بسعر بين 570 و600 جنيه (32.3-34 دولاراً) للأردب بناءً على درجة النقاوة مقارنة بنحو 575 جنيهاً للأردب العام الماضي.