رئيس وزراء ماليزيا الجديد يقرر الإبقاء على قانون "الأخبار الكاذبة"

أعلن رئيس الوزراء الماليزى، مهاتير محمد، أن حكومته ستبقى على قانون "مثير للجدل" يحظر نشر الأخبار الكاذبة.

وقال فى تصريحات تليفزيونية بثتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، إنه سيتم إعادة تعريف مصطلح "الأخبار الكاذبة" ليكون أكثر وضوحا، مضيفا أن هناك حدودا لحرية الصحافة وحرية التعبير.

وحذر من مغبة "إحداث فوضى " مشيرا فى هذا الصدد إلى أن من يتسبب فى حدوث ذلك سيخضع للعقوبة .

يذكر أن لقانون -الذى تم تمريره من خلال البرلمان الماليزى فى أبريل الماضي- ينص على عقوبة بالسجن قد تصل إلى ست سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 128 ألف دولار أمريكى فى حالة ثبوت نشر أخبار كاذبة.

يشار فى هذا الصدد إلى أن رئيس الوزراء الماليزى "نفسه " تم التحقيق معه بموجب هذا القانون، قبل فوزه فى الانتخابات الأسبوع الماضى.