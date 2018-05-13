"عمر خريستو" يخطف التهامي ودومينيك في لبنان (صور)

يواصل الفنان أحمد التهامي، تصوير فيلمه الجديد "عمر خريستو"، في العاصمة اللبنانية بيروت، ولمدة أيام قادمة، قبل السفر منها إلى اليونان لتصوير باقي مشاهد الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار "التهامي" النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، إلى جانب عدد من النجوم الشباب، وتدور الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سيف يوسف، إنتاج عاطف عبداللطيف.

على صعيد آخر، وصف "التهامي" مشاركته في مسلسل "كلبش2"، والذي سيعرض خلال موسم رمضان 2018، بأنها الأقوى وأن دوره سيكون مفاجأة للجميع، وسيكون المسلسل انطلاقة قوية فى عالم الدراما المصرية، معبرًا عن سعادته بالعمل مع أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي.

"كلبش 2" تأليف باهر دوديدار، ويشارك فى بطولته كلا من محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، أشرف زكى، محمد على رزق، إنتاج سينرجى - تامر مرسى.

كما يشارك "التهامي" في المسلسل الكوميدي "ربع رومي" وسيقدم من خلاله دور كوميدي، مشيرًا إلى أنه يعتبر العمل الثاني له مع الفنان مصطفى خاطر.

يذكر أن "التهامي" شارك أمس في الحفل الختامي لإعلان اسم الفائز باللقب الرابع من برنامج "ذا فويس" في نسخته العربية المذاعة على شبكة قنوات MBC داخل استوديوهاتها ببيروت، والذي فازت بها المطربة العراقية دموع من فريق الاماراتية أحلام.