"القاهرة للخدمات التعليمية" تحقق أكبر انخفاضًا بالبورصة اليوم



تصدر سهم شركة "القاهرة للخدمات التعليمية" قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، فى ختام تداولات اليوم الأحد، بنسبة بلغت 8.61% محققاً 7.75 جنيه، ثم " السويس للاسمنت " بنسبة بلغت 5.57% مغلقاً 21.38 جنيه، و احتلت شركه " بنك الكويت الوطنى – مصر" المرتبة الثالثة بنسبة 4.88% محققاً 39 جنيه، ثم أسهم "العرفة للاستثمارات والاستشارات " بنسبة 4.55% محققاً 0.21 دولار لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، واحتلت شركة "المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) " المرتبة الخامسة بنسبة 4.13% مغلقاً 9.75 دولار.



