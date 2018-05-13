أداء متباين للأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم

حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث جرت التداولات على 8 ورقات مالية, حيث تراجعت 4 ورقات بينما استقر 3 ورقات وارتفعت ورقة، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 16.4 مليون دولار بتداول 2 مليون ورقة ماليه منفذة على 353 عملية برأسمال سوقي 45.7 مليون دولار.



وتراجع أسهم كلاً من" النعيم القابضة للاستثمارات " بنسبة 1.92% محققاً 0.51 دولار، تلاه "القابضة المصرية الكويتية " بنسبة 0.88% محققاً 1.12 دولار، تلاه" المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) " بنسبة 4.13% محققاً 9.75 دولار،" العرفة للاستثمارات والاستشارات " بنسبة 43.55% محققاً 0.21 دولار.



حيث صعد كلاً من "بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار" بنسبة 0.93% محققاً 1.09 دولار.



حيث استقر سهم" عبر المحيطات للسياحه" "الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف"،" البنك المصرى الخليجى ".