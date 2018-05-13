هاآرتس: سفراء 32 دولة يشاركون إسرائيل احتفالات نقل السفارة بالقدس المحتلة

ستنقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة غداً الإثنين فى خطوة أثارت غضب الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي، بينما ستقيم سلطات الاحتلال حفلاً، مساء الأحد على شرف نقل السفارة تستضيفه وزارة الخارجية الإسرائيلية، ويشارك فيه ممثلين من أنحاء العالم، بينهم أربعة دول من الاتحاد الأوروبي الذى أكدّ معارضته لهذه الخطوة.





وقالت صحيفة "هاآرتس" العبرية، إنّ الدول التي ستشارك في حفل الليلة بجانب الوفد الأمريكي الذى يضم ابنة الرئيس الأمريكي "إيفانكا ترامبظك وزوجها ومستشار ترامب "جاريد كوشنر"، الذين وصلا صباح اليوم، هم "ألبانيا، أنجولا، النمسا الكاميرون، الكونغو، ساحل العاج، جمهورية التشيك، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، إثيوبيا، جورجيا، جواتيمالا، هندوراس ، المجر، كينيا، مقدونيا، بورما، نيجيريا، بنما، بيرو، الفلبين، رومانيا، رواندا، صربيا، جنوب السودان، وتايلاند، وأوكرانيا وفيتنام، وباراجواي، وتنزانيا، وزامبيا.





كما يرأس الوفد الرسمي الأمريكي نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، وسيضم أيضاً وزير الخزانة ستيف منوشين، و 12 عضواً في الكونجرس.

فيما سيقاطع معظم سفراء الاتحاد الأوروبي فى إسرائيل تلك الاحتفالية، بينما وافق 32 من 86 مبعوثا على الدعوة لحفل اليوم.