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ساندرا سمير تتوج بلقب فيوتشر القاهرة للتنس

الأحد 13/مايو/2018 - 02:34 م
ساندرا سمير تتوج بلقب فيوتشر القاهرة للتنس
ساندرا سمير
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الفجر الرياضي
 
فازت ساندرا سمير بطلة نادى الصيد، بلقب فيوتشر القاهرة للتنس الذى أقيم خلال الفترة من 7 حتى 13 مايو على الملاعب الترابية على ملاعب نادى السليمانية.

استطاعت ساندرا سمير المصنفة الأولى فى البطولة أن تفوز فى المباراة النهائية للبطولة على الأمريكية شيلبى تالكوت المصنفة الرابعة فى البطولة بمجموعتين دون رد 6-0, 6-3 فى ساعة و43 دقيقة.

ساندرا سمير هى المصنفة الأولى فى مصر و406 عالميا وأفضل تصنيف وصلت إليه ساندرا هو المركز 375 عالميا فى شهر فبراير الماضى.

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