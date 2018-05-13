قوات إيران البرية تجدد ثقة طهران بزوال إسرائيل خلال 25 عامًا

أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيوميرث حيدري أن تعامل ترامب مع الاتفاق النووي لن يكون له التأثير المطلوب الذي تتمناه إسرائيل.

واعتبر أن خروج واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع بلاده سيسرع من إزالة "هذا الكيان الغاصب".

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء بأن حيدري ذكّر بوعد قائد الثورة الإسلامية بأن إسرائيل لن تعمر لأكثر من 25 سنة مقبلة، وقال: "لقد وضعنا تقويما للقوات البرية للجيش الإيراني مبنيا على إزالة ومحو هذا الكيان الغاصب والقاتل للأطفال".