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محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير ورفع كفاءة وإنارة طريق المصيف بتكلفة 5 مليون جنيه

الأحد 13/مايو/2018 - 02:33 م
محافظ كفر الشيخ يتابع تطوير ورفع كفاءة وإنارة طريق المصيف بتكلفة 5 مليون جنيه
محافظ كفر الشيخ - اللواء السيد نصر
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الفجر
 
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تطوير ورفع كفاءة وانارة طريق المصيف بلطيم الدائرى بتكلفة 5 مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس طلعت عبد القادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، مهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال إن رفع كفاءة وإعادة رصف طريق بلطيم الدائرى المصيف بتكلفة 5 مليون جنيه، ويأتي ذلك منعًا للتكدس المروري والازدحام بمداخل ومخارج المدينة، مكلفًا بسرعة إنهاء خطة الرصف طبقًا للجدول الزمني المحدد لها بمركز ومدينة بلطيم، وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم والتعرف على مقتراحاتهم.
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