انطلاق اجتماع اللجنة الفنية المعاونة لـ"وزراء الشباب والرياضة العرب" بالقاهرة (صور)

انطلقت اجتماعات اللجنة الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في القاهرة.

ورحب وزير الشباب الأردني بشير الرواشدة، في بداية الاجتماع باعضاء اللجنة وقدم الشكر والتقدير لجهود رؤساء واعضاء اللجنة السابقين .

وقد تخلل جدول اعمال الاجتماع دراسة الانشطة الشبابية والمقترحات المقدمة من قبل الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية وجرى مناقشة عناوين ومضامين جميع الانشطة والموافقة على الانشطة المتوافقة مع التحديات التي تواجه الشباب العربي والتي تثري العمل الشبابي العربي المشترك.

كما قامت اللجنة باعتماد المساهمات المالية الخاصة لكل نشاط بما يتوافق مع المخصصات المالية المرصودة في الصندوق العربي لدعم الانشطة الشبابية و العربية .