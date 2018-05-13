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الإثنين.. بدء الامتحانات النظرية بـ"تربية طنطا"

الأحد 13/مايو/2018 - 02:30 م
الإثنين.. بدء الامتحانات النظرية بـتربية طنطا
الدكتور سمير الخويت - عميد كلية التربية بجامعة طنطا
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أيمن يحيي
 
قال الدكتور سمير الخويت، عميد كلية التربية بجامعة طنطا، إن الكلية على استعداد وجاهزية لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 13672 طالبًا وطالبةً لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018 والمقرر لها يوم الثلاثاء 15 مايو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة توفير كل سبل الراحة في لجان الامتحانات حتي يتسنى للطلاب التركيز في أداء امتحاناتهم.

وأوضح أنه عقد لقاء موسع مع كافة الملاحظين والمراقبين المكلفين بأعمال الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكي منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب عابدين أمين الكلية، ومحمد الكفوري محامي الكلية، وأحمد أبو الهيثم مراقب المالية والوحدة الحسابية بالكلية، وأعضاء اللجنة الإدارية بالكلية، موجهًا إياهم بضرورة تنظيم العمل داخل اللجان وتوفير الهدوء للطلاب وعدم ازعاجهم بأي وسيلة من الوسائل مع الالتزام بتطبيق الانضباط داخل اللجان ومعاقبة كل من يخالف اللوائح والتعليمات أولًا بأول، وأن مكتبه مفتوح للجميع للرد على أي شكوى.
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