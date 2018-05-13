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يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر بولونيا وكييفو فيرونا|كورة اون لاين|كورة لايف|الدوري الألماني

الأحد 13/مايو/2018 - 02:28 م
يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر بولونيا وكييفو فيرونا|كورة اون لاين|كورة لايف|الدوري الألماني
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الفجر الرياضي
 
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة بولونيا وكييفو فيرونا مباشر اليوم 13-5-2018 في الدوري الإيطالي.

يلا شوت مشاهدة مباراة بولونيا وكييفو فيرونا مباشر اليوم 13-5-2018 في الدوري الإيطالي.

كورة لايف بث مباشر مباراة بولونيا وكييفو فيرونا اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

شاهد البث المباشر مباراة بولونيا وكييفو فيرونا من هنا ..

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