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أسعار اللحوم اليوم الأحد 2018\5\13 بمحافظة الإسماعيلية

الأحد 13/مايو/2018 - 02:29 م
أسعار اللحوم اليوم الأحد 2018\5\13 بمحافظة الإسماعيلية
أسعار اللحوم اليوم
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هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، أسعار اللحوم، بجميع أسواق المحافظة، حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضأن نحو 135 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 120 جنيهًا، والعجالي 130 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم البرازيلي من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر اللحم السوداني من 75 إلى 80 جنيهًا، ووصل سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، وسعر الكبدة البلدي 130 جنيهًا.
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