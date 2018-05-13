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الإسماعيلي والجونة والأسيوطي يفاوضون النصر لضم خالد رضا

الأحد 13/مايو/2018 - 02:16 م
الإسماعيلي والجونة والأسيوطي يفاوضون النصر لضم خالد رضا
خالد رضا
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أمنية العطار
 
فتح ناديا الجونة والأسيوطي سبورت خطوط اتصال مع إدارة نادي النصر للحصول علي خدمات خالد رضا نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ودخل الجونة والأسيوطي في منافسة مع الإسماعيلي على ضم خالد رضا، وإن كانت إدارة النصر تدرس العرض الأفضل حاليًا.

ويلعب خالد رضا يلعب في مركز الوسط المدافع وشارك مع النصر في الموسم الماضي بالدوري الممتاز في مركز قلب الدفاع ولفت الأنظار بشدة بعد تألقه.


المزيد عن: خالد رضا الجونة الاسيوطي الاسماعيلي
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