الإسماعيلي والجونة والأسيوطي يفاوضون النصر لضم خالد رضا

فتح ناديا الجونة والأسيوطي سبورت خطوط اتصال مع إدارة نادي النصر للحصول علي خدمات خالد رضا نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.









ودخل الجونة والأسيوطي في منافسة مع الإسماعيلي على ضم خالد رضا، وإن كانت إدارة النصر تدرس العرض الأفضل حاليًا.





ويلعب خالد رضا يلعب في مركز الوسط المدافع وشارك مع النصر في الموسم الماضي بالدوري الممتاز في مركز قلب الدفاع ولفت الأنظار بشدة بعد تألقه.







