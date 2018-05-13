"الأرصاد" تفاجئ المواطنين بشأن توقعات الطقس خلال شهر رمضان

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البعض يتوقع أن يكون الطقس خلال شهر رمضان لهذا العام مرتفع بالنسبة لدرجات الحرارة، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فبحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية فإن طقس رمضان هذا العام سيكون معتدل إلى حد كبير ولن يشهد أي موجة من موجات الطقس السيء التي ضربت البلاد في الفترة الماضية.





وقال مدير مركز التحاليل والتنيؤات الجوية في هيئة الأرصاد العامة محمود شاهين، بأن من المتوقع بأن يكون حالة الطقس خلال شهر رمضان مستقرة إلى حد كبير، وأن تشهد البلاد خلال شهر رمضان المبارك، حالة من الهدوء على مستوى الحالة الجوية.





وذكر مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بأن رمضان سيكون أكثر هدوءًا على مستوى الحالة الجوية من الأيام التي سوف تسبقه، والتي كانت فيها الرياح والعواصف تضرب البلاد بشكل شبه يومي وبالتحديد محافظات الصعيد في الآونة الأخيرة.





وقال محمود شاهين خلال تقرير تمت إذاعته عبر برنامج العاشرة مساءً المذاع على شاشة فضائية دريم، الطقس خلال شهر رمضان لن يشهد أي موجة من موجات الطقس السيئ التي قد تعكر صفو الأجواء الرمضانية، مطالبًا المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية لمعرفة أخر التطورات آول بأول.





وناشدت هيئة الأرصاد كل المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، حيث أن حالة الجو هذه الأيام غير مستقرة على الإطلاق ومن المتوقع أن تنتهي تلك الموجة مع دخول شهر رمضان المبارك، ولكن يجب على الجميع أن بأن فصل الربيع هذه السنة يتميز بالتقلبات الجوية الكثيرة، وهو ما شاهدوا الجميع في الأسابيع الماضية من خلال العواصف الترابية التي كانت تضرب البلاد بين الحين والآخر.



