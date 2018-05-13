جربي تحضير مهروس المشمش للطفل الرضيع
الأحد 13/مايو/2018 - 02:22 م
ماريان عيد
المقادير
يمكنكِ إدخال هذه الوصفة في طعام طفلكِ من عمر 6 أشهر.
10 ثمرات مشمش مجفف
كوب (250 مل) ماء
¼ كوب (50 جم) سيريلاك قمح أو أرز
¼ كوب (60 مل) عصير تفاح
طريقة التحضير
على نار متوسطة، ضعي الماء، واتركيه حتى يغلي.
أضيفي المشمش، واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.
في محضرة الطعام ضعي المشمش، واهرسيه جيدًا، ثم صفيه حتى تتخلصي من القشور.
أضيفي عصير التفاح والسيريلاك إلى مهروس المشمش، وقلبي جيدًا، ثم قدميه لرضيعك.
لا تضعي ملح أو سكر في وجبات طفلكِ حتى لا يستسيغ الأطعمة المحلاة أو المالحة فيرفض أي طعام آخر.
يمكنكِ إدخال هذه الوصفة في طعام طفلكِ من عمر 6 أشهر.
10 ثمرات مشمش مجفف
كوب (250 مل) ماء
¼ كوب (50 جم) سيريلاك قمح أو أرز
¼ كوب (60 مل) عصير تفاح
طريقة التحضير
على نار متوسطة، ضعي الماء، واتركيه حتى يغلي.
أضيفي المشمش، واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى ينضج.
في محضرة الطعام ضعي المشمش، واهرسيه جيدًا، ثم صفيه حتى تتخلصي من القشور.
أضيفي عصير التفاح والسيريلاك إلى مهروس المشمش، وقلبي جيدًا، ثم قدميه لرضيعك.
لا تضعي ملح أو سكر في وجبات طفلكِ حتى لا يستسيغ الأطعمة المحلاة أو المالحة فيرفض أي طعام آخر.