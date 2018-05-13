"هاتوا الفوانيس يا ولاد".. احتفالية قصر المنيل بقدوم شهر رمضان

ينظم متحف قصر المنيل، يوم الثلاثاء 15 مايو، ورشة عمل تحت عنوان "هاتوا الفوانيس يا ولاد" بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.





وقال ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف قصر المنيل، إن تلك الورشة تهدف إلى تنمية التواصل المجتمعي، وإبراز دور المتحف من خلال مشاركة جمهوره الاحتفال بذلك الشهر الكريم.





وأضاف أن الورشة تتضمن حكايات للأطفال عن بداية ظهور الفانوس وتطور أشكاله عبر العصور.



