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"هاتوا الفوانيس يا ولاد".. احتفالية قصر المنيل بقدوم شهر رمضان

الأحد 13/مايو/2018 - 02:19 م
هاتوا الفوانيس يا ولاد.. احتفالية قصر المنيل بقدوم شهر رمضان
متحف قصر النيل
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حسام زيدان
 
ينظم متحف قصر المنيل، يوم الثلاثاء 15 مايو، ورشة عمل تحت عنوان "هاتوا الفوانيس يا ولاد" بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. 

وقال ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف قصر المنيل، إن تلك الورشة تهدف إلى تنمية التواصل المجتمعي، وإبراز دور المتحف من خلال مشاركة جمهوره الاحتفال بذلك الشهر الكريم. 

وأضاف أن الورشة تتضمن حكايات للأطفال عن بداية ظهور الفانوس وتطور أشكاله عبر العصور.

وكذلك عدة أنشطة للأطفال تتضمن تلوين أشكال مختلفة من الفوانيس، وتعليمهم طريقة تنفيذ فانوس وزينة رمضان، وطريقة تزويد الفانوس بوسائل للإضاءة باستخدام أبسط الخامات.
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