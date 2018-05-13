جولات رقابية مكثّفة تضبط 109 مخالفات في أسواق نفع الطائف

ضبَط مراقبو الإدارة العامة للأسواق بأمانة الطائف، أكثر من 109 مخالفات خلال جولاتهم على الأسواق ومراكز بيع الجملة، تمت خلالها مصادرة المضبوطات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين؛ فيما كشفت الجولات عن بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى فاسدة، ومواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مواد يُمنع تداولها؛ لما لها من آثار سلبية؛ فيما هدفت الأمانة من تنفيذ البرنامج إلى تنظيم أوضاع الأسواق، ومتابعة المخالفات والتجاوزات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.





وكانت الإدارة العامة للأسواق (وكالة الخدمات والبلديات الفرعية) بأمانة الطائف، قد نفّذت برنامجاً رقابياً ميدانياً مكثفاً؛ لمتابعة أسواق النفع العام (سوق الخضار والفواكه المركزي، سوق المسترجعات، سوق المواشي والأنعام)، وباقي أسواق الخدمات، بالإضافة إلى 36 سوقاً ومركزاً تجارياً بأنحاء المحافظة؛ وذلك ضمن خطة العمل الرقابية الموسمية، وشملت الجولاتُ فحصَ المعروضات، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للاشتراطات والتعليمات، بالإضافة إلى الكشف على التراخيص البلدية. حسب صحيفة "سبق"







