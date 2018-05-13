ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي

ضبطت الوحدة الأثرية التابعة لوزارة الآثار بجمرك الصادرات الجوية بقرية بضائع مطار القاهرة بالتعاون مع وحدة الجمارك، 7 طرود بها ثلاث كتب مخطوطة وعشرة وثائق حكومية مخطوطة، وذلك أثناء محاولة تهريبهم إلى أحد البلاد العربية.



وصرح بذلك حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، موضحًا أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية تم تشكيل لجنة أثرية لمعاينة تلك الكتب والوثائق والتى أكدت أثريتها، و علي الفور تم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا للقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

ومن ناحيته، قال علي رمضان عيد، مدير الوحدات الاثرية بقرىة بضائع مطار القاهرة، إن الكتب المخطوطة بها كتاب مخطوط من ٢٧٧ ورقة بعنوان "خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام"، لجامعة أحمد زين دحلان وهو مسجل بالحبر الأسود والمداد الأحمر ويحمل عدة تواريخ تبدأ من عام ٩٤٨ وحتى عام ١٢٩٩ هجري.





أما الكتاب الثاني فيتكون من ٢٠ ورقة بعنوان "كتاب إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام" وهو كتاب شرح لتوضيح المقام في الوقف على الهمز تم نسخه في ٢٨ من جمادى الثاني ١٣٣٤ هجري، والكتاب الثالث يحمل صفة المخطوط ويتكون من ٥٦ صفحة بعنوان "رسالة في الأحبار وغيره" تم نسخه فى عام ١٢٦٥ هجريا.



وأوضحت أفيولا سمير، مدير الوحدة الأثرية بالجمرك، أن الوثائق الحكومية ترجع لمصلحة المساحة والأملاك وتخص عدد من المواقع بمحافظات مصر وهي محافظة المنوفية وأسيوط وغيرها مؤرخة بالأعوام من ١٢٣٠ هجريا وحتى ١٢٥١ هجريًا، وأكدت أن اللجنة أوصت بسرعة العرض على النيابة حتى يتسنى لوزارة الأثار استصدار قرار بتسلم المخطوطات وترميمها وحفظها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.