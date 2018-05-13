ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي

الأحد 13/مايو/2018 - 02:19 م
ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
المضبوطات
طباعة
حسام زيدان
 

ضبطت الوحدة الأثرية التابعة لوزارة الآثار بجمرك الصادرات الجوية بقرية بضائع مطار القاهرة بالتعاون مع وحدة الجمارك، 7 طرود بها ثلاث كتب مخطوطة وعشرة وثائق حكومية مخطوطة، وذلك أثناء محاولة تهريبهم إلى أحد البلاد العربية.


وصرح بذلك حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، موضحًا أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية تم تشكيل لجنة أثرية لمعاينة تلك الكتب والوثائق والتى أكدت أثريتها، و علي الفور تم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا للقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

 

ومن ناحيته، قال علي رمضان عيد، مدير الوحدات الاثرية بقرىة بضائع مطار القاهرة، إن الكتب المخطوطة بها كتاب مخطوط من ٢٧٧ ورقة بعنوان "خلاصة الكلام في أمراء البيت الحرام"، لجامعة أحمد زين دحلان وهو مسجل بالحبر الأسود والمداد الأحمر ويحمل عدة تواريخ تبدأ من عام ٩٤٨ وحتى عام ١٢٩٩ هجري.


أما الكتاب الثاني فيتكون من ٢٠ ورقة بعنوان "كتاب إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام" وهو كتاب شرح لتوضيح المقام في الوقف على الهمز تم نسخه في ٢٨ من جمادى الثاني ١٣٣٤ هجري، والكتاب الثالث يحمل صفة المخطوط ويتكون من ٥٦ صفحة بعنوان "رسالة في الأحبار وغيره" تم نسخه فى عام ١٢٦٥ هجريا.


وأوضحت أفيولا سمير، مدير الوحدة الأثرية بالجمرك، أن الوثائق الحكومية ترجع لمصلحة المساحة والأملاك وتخص عدد من المواقع بمحافظات مصر وهي محافظة المنوفية وأسيوط وغيرها مؤرخة بالأعوام من ١٢٣٠ هجريا وحتى ١٢٥١ هجريًا، وأكدت أن اللجنة أوصت بسرعة العرض على النيابة حتى يتسنى لوزارة الأثار استصدار قرار بتسلم المخطوطات وترميمها وحفظها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
ضبط 13 كتابا ومخطوطا أثريًا بمطار القاهرة قبل تهريبها لبلد عربي
المزيد عن: وزارة الأثار تهريب أثار الجمرك أثار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
أولمبيك خريبكة
-
x
18:00
-
الراسينغ البيضاوي
الكوكب المراكشي
-
x
18:00
-
شباب الريف الحسيمي
شباب أطلس خنيفرة
-
x
18:00
-
سريع وادي زم
الدوري البرتغالي الممتاز
ريو آفي
-
x
19:00
-
سبورتينج براجا
بنفيكا
-
x
19:00
-
موريرينسي
الدوري الإيطالي
كروتوني
-
x
15:00
-
لاتسيو
أتلانتا
-
x
18:00
-
ميلان
روما
-
x
20:45
-
يوفنتوس
سامبدوريا
-
x
20:45
-
نابولي
الدوري الإسباني
ليفانتي
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
16:00
-
برايتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
واتفورد
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
تشيلسي
ساوثهامتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
كريستال بالاس
-
x
16:00
-
وست بروميتش ألبيون
هيديرسفيلد تاون
-
x
16:00
-
آرسنال
سوانزي سيتي
-
x
16:00
-
ستوك سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/13/2018 2:40:07 PM