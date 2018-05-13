آخرها العراق.. 5 دول استقبلت 2018 بانتخابات برلمانية مُثيرة

أصبح عام 2018 ، شاهدًا على أبرز الأحداث السياسية، والتي كان بطلها الرئيسي هو إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية مؤخرًا، في عدد من دول العالم للمرة الأولى بعد مرور سنوات من توقفها بسبب الأحداث والثورات التي مرت عليها، ليتحول اليوم إلى عامًا للانتخابات المثيرة .

وشهدت عدة دول إجراء الانتخابات التشريعية بها للمرة الأولى بعد مرور فترة طويلة منذ حل الأزمات التي كانت تعيق العملية السياسية بها، والتي كان آخرها العراق التي فتحت باب التصويت اليوم السبت، في الانتخابات التشريعية العامة بكافة محافظاتها، لاختيار أعضاء مجلس النواب، لأول مرة منذ عام 2014 بعد هزيمة تنظيم " داعش " الإرهابي.

وترصد " الفجر " في هذا الصدد، دول أجرت انتخاباتها البرلمانية خلال العام الجاري، في السطور التالية .

الانتخابات البرلمانية الإيطالية

شهدت إيطاليا إجراء أول انتخابات برلمانية عامة، في مطلع مارس الماضي، وذلك باستخدام قانون انتخابي جديد يثير الجدل لأول مرة، كبديل للسابق، وهو ما جعل عملية التنبؤ بالنتيجة النهائية مستحيلًا، ليزيد من فرص عدم نيل أي حزب مُرشح للغالبية المطلقة.

الانتخابات البرلمانية المجرية

أعلن الرئيس المجري، يانوش أدير، عن إجراء بلاده للانتخابات البرلمانية في مطلع أبريل الماضي، موضحًا أنه إجراء الانتخابات سيكون في أعقاب الذكرى الخمسين لانتخابات عام 1990، حيث تعد الانتخابات الأولى بعد انتهاء الشيوعية في المجر.

الانتخابات البلدية التونسية

تعد انتخابات المجالس البلدية في تونس، والتي أجريت في شهر مايو الجاري، أول انتخابات بلدية بعد الثورة التونسية عام 2011، حيث شهدت الدولة آخر انتخابات لها من هذا النوع عام 2010 .

وفتح باب الاقتراع للمواطنين يوم 6 مايو الجاري، حيث تقرر إعلان النتائج الأولية في الفترة من 7 إلى 9 مايو .

الانتخابات البرلمانية اللبنانية





نجحت لبنان في إجراء أول انتخابات تشريعية لها يوم 6 مايو من العام الجاري، منذ توقف دام لقرابة عقد منذ عام 2009 ،وجاء ذلك، بسبب تمديد مجلس النواب الحالي ولايته 3 مرات على التوالي بطريقة غير دستورية، حيث بلغ عدد المرشحين 976 مرشحًا، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية والبلديات في بيروت .

الانتخابات التشريعية العراقية

أجريت الانتخابات التشريعية العامة في كافة محافظات العراق، مطلع الأسبوع الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014 بعد إعلان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وانطلق الماراثون الانتخابي، لاختيار أعضاء مجلس النواب في الدورة التشريعية الجديدة، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الدولة، عن توقعاتها بإعلان نتائج الانتخابات في غضون يومين، بعدما شهد التصويت أدنى مشاركة له منذ 13 عامًا.