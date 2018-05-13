جوجل تطلق خدمات جديدة بمحرك البحث للمستخدمين في رمضان

كشفت شركة "جوجل" عن إطلاقها لثلاث خدمات جديدة على خدمة البحث لديها بمناسبة شهر رمضان الكريم، فستقوم بنشر معلومات عنه ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة بالمناسبة.





وكشفت "جوجل" عن منتج جديد يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط، واصبح بإمكان مستخدمي محرك البحث جوجل الاطلاع على المعلومات الخاصة برمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من 16 مايو، وفقط من خلال كتابة استفسارهم عن الشهر الفضيل.





وتشمل نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح خاصة برمضان ووصفات رمضانية رائجة على YouTube إلى جانب تطبيقى "اتجاه القِبلة" و"قلم".





وتطبيق "قلم" هو عبارة عن تطبيق ويب جديد يمكن الوصول إليه عبر مختلف المتصفحات الإلكترونية ويتضمن 35 عملا فنيا ثلاثى الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك هذه السنة.





وتعاونت جوجل مع تسعة من الفنانين والخطاطين المشهورين عالميا لابتكار أكثر من 35 عملًا فنيا يدمج ما بين الواقع الافتراضى وفن الخط.





ومن بين الفنانين الواردة أعمالهم فى التطبيق، الفنان المشهور دوليا "إل سيد" الذى يجمع فى أعماله الخط العربى العريق مع فن الجرافيتى الحديث، و"تولجا غيرغين" من تركيا الذى يتقن فن الخط والطباعة، و"وسام شوكت" الذى يعتبر أحد رواد فن الخط العربى عالمياً، و "ثريا سيد" التى تعد واحدة من أوائل الخطّاطات فى باكستان.



