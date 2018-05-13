4 خلفاء لـ"حسام غالي" في الأهلي.. تعرف عليهم





جاء اعتزال حسام غالي كابتن فريق الكرة بالنادي الأهلي ليفتح الباب أمام نجوم أخرين من أجل خلافته فنياً داخل القلعة الحمراء في الموسم المقبل.





ويضم النادي الأهلي في الوقت الحالي 4 لاعبين مميزين بالفريق الأحمر مؤهلين للقيام بدور غالي في الفترة القادمة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز خلفاء حسام غالي في الأهلي بعد اعتزال كرة القدم نهائياً بخوض مباراة إياكس الهولندي بالإمارات.





هشام محمد





يعد هشام محمد محمد الخليفة الشرعي لحسام غالي في الأهلي حتى قبل اعتزال كابتن الفريق الأحمر ، حيث يجيد هشام قيادة خط وسط الأهلي سواء دفاعياً وهجومياً وهو ما يعوض اعتزال الكابيتنو رسمياً.





ويعتبر هشام محمد من أفضل اللاعبين الذين اكتسبوا الخبرة مع الأهلي أو حتى عند إعارته للمقاصة وغيره من الأندية قبل أن يعود من جديد تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.





أحمد حمدي





يمثل أحمد الصاعد الصاعد بقوة الصاروخ مستقبل النادي الأهلي وتحديداً في أكثر من مركز سواء بديلاً لحسام غالي الذي اعتزل رسمياً أو عبد الله السعيد لاعب الفريق الذي رحل للدوري الفلندي بسبب توقيعه للزمالك سراً.





ويتوقف اظهار موهبة أحمد حمدي سواء في مركز غالي أو السعيد على المدير الفني البدري الذي لا يجيد توظيف اللاعب بالشكل الأمثل داخل الملعب حيث لا يعتمد عليه في أغلب الأوقات ويشارك على استحياء وفي حالة تغير ذلك سيصبح أحمد حمدي أفضل بديل لغالي في الأهلي والقيام بهذا الدور بشكل جيد داخل الملعب.





عمرو السولية





ساهم تطوير أداء عمرو السولية مع الأهلي ويرجع هذا إلى الدور الذي لعبه حسام البدري في ذلك، ليمنح السولية القدرة على تعويض غالي فنياً في الفترة القادمة.





وتطور السولية ليجيد الشق الدفاعي والهجومي مع الفريق الأحمر بعدما حصل على الفرصة كاملة بجوار حسام عاشور في السنوات الماضية وبات السولية من أهم اللاعبين القادرين على القيام بهذا الدور في الفترة القادمة.





إسلام محارب





يعتبر محارب من أهم اللاعبين المميزين في تعويض غالي مع الأهلي داخل الملعب في الفترة القادم نظراً لدور الهجومي في صناعة الفرص لزملائه وتسجيل الأهداف أيضاً مع الفريق مما يجعله قادر على تعويض غالي بكل سهولة.





وبمزيد من التعليمات الفنية من جانب البدري وتوظيفه في مكان غالي سيصبح محارب الأفضل و الأنسب مع هشام محمد لتعويض اعتزال الكابيتنو في المواسم المقبلة.