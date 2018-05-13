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أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 13-5-2018 فى مصر

الأحد 13/مايو/2018 - 02:06 م
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 13-5-2018 فى مصر
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 13-5-2018 فى مصر بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة، وأغلق سعر أوقية الذهب عالميًا عند 1318 دولارا.

 
 وسجل سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 559 جنيهًا للجرام وسعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  653 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 سجل  746.47 جنيهًا للجرام ، وسعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيها.


وشهدت أسعار الذهب فى مصر بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد
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