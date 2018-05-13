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محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

الأحد 13/مايو/2018 - 02:14 م
محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
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أيمن يحيي
 
تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني حيث قام بالمرور على عدد من لجان إدارة قطور، منها لجنة مدرسة السادات الابتدائية المشتركة وتضم 11 لجنة فرعية وعدد الطلاب الممتحنين بها 226، ومدرسة السادات الإعدادية بنات و10 لجان فرعية وعدد الطلاب الممتحنين بها 220.

واطمأن على سير الامتحانات والعمل على راحة الطلبة في تأدية امتحاناتهم وتوفير سبل الراحة لهم.

وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالعمل على راحة الطلاب أثناء أداءهم للامتحان وكذا مراعاة الدقة في التصحيح.

وطالب من الطلبة الاجتهاد والتفوق في الامتحانات حتى يلحقوا بمدرسة المتفوقين بطنطا التي تقبل المتفوقين من خريجي المدارس الإعدادية لتعدهم علماء قادمين للنهوض بوطنهم.

وأشار الشناوي عايد، وكيل التربية والتعليم بالغربية، إلى أن عدد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 69 ألفا و261 طالبا وطالبة، وعدد لجان الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الغربية 375 لجنة.
محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)
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