قبل لقاء الأهلي.. كيف جاءت نتائج مواجهات كمبالا سيتي مع أندية مصر؟





يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا علي نظيره كمبالا سيتي الأوغندي في تمام الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتعادل الأهلي مع الترجي التونسي في الجولة الأولي بالمجموعة، بينما خسر كمبالا أمام تاونشيب رولرز بطل بتسوانا.





ولم يلتقي كمبالا سيتي مع الأهلي خلال مشاركاتهما الأفريقية السابقة، ولكن التقي الفريق الأوغندي مع الأندية المصرية (المقاولون العرب – المصري البورسعيدي) في 6 مباريات رسمية سابقة فاز في مباراتين وخسر مباراتين وتعادل في مثلهما، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.





وجاءت مواجهات كمبالا سيتي ضد أندية مصر كالتالي:-





- 1983:

أول مواجهة جمعت كمبالا سيتي مع الأندية المصرية كانت أمام المقاولون العرب في دور الـ16 لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1983 وانتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2-2، وحسم بطل مصر تأهله بالفوز 5-3 بركلات الترجيح، وتخطي بطل مصر فريق كابس يونايتد الزيمبابوي في دور الثمانية وحوريا الغيني في الدور نصف النهائي، قبل أن يفوز علي أجازا لومي بطل توجو في النهائي 1/0 وتوج باللقب القاري.





- 1991:

تجدد اللقاء بين المقاولون العرب وكمبالا سيتي في دور الـ16 في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وفاز ذئاب الجبل ذهابًا 2-0، وخسر في لقاء الإياب بهدف دون رد وتأهل للدور ربع النهائي لمواجهة فريق إف سي إنتر ستار بطل بروندي ولكن خسر بنتيجة 5/4 بركلات الترجيح وودع البطولة.





- 2017:

التقي المصري البورسعيدي مع كمبالا سيتي في دور الـ32 الثاني للكونفيدرالية وتبادل الفريقين الفوز ذهابًا وإيابا 1-0، قبل أن يحسم بطل أوغندا تأهله للدور التالي بالفوز 4-3 بركلات الترجيح.



