البرلمان يوافق على إصدار رئيس الوزراء للائحة البحوث الإكلينيكية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.



ومن المُقرر أن تناقش تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وتقرير لجنة الاتصالات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



وتناقش الجلسة تقرير لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، وتقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2018 بشأن الاتفاق التجاري بين مصر والجابون.



ويصوت الأعضاء نهائيًا على مشروع قانون نظام السفر بالسكة الحديد، وقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأيضا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

