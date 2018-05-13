رامى رضوان: انتظرو أشهر الأعمال التراثية المرتبطة برمضان فى "8 الصبح"

أعلن الإعلامى رامى رضوان، من خلال حلقة صباح اليوم فى برنامج "8 الصبح"، ان البرنامج وعلى مدار الأربعة أيام القادمة قبل حلول شهر رمضان، سوف يعيد احياء "رمضان زمان" على شاشة البرنامج.



حيث سيستعرض عدد كبير من اشهر الاعمال الدرامية القديمة التى ارتبط بها الجمهور المصرى والعربي فى رمضان.



كما سيتم عرض اجزاء عدد من اشهر الفوزاير القديمة التى كانت تميز الشهر الكريم مثل فوازير"فؤاد المهند، عبد المنعم مدبولى، نيللى وشريهان"....وغيرهم.



كما سيعرض اشهر الاغانى التى ارتبطت برمضان مثل"اهلا رمضان، مرحب شهر الصوم، وحوى يا وحوى، اهو جه يا اولاد، هاتو الفوانيس يا اولاد"..بالاضافة الى القاء الضوء على اشهر المنشدين والمدايحين التى ارتبطت اعمالهم بالشهر الكريم.