الملك سلمان يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ أمير دولة الكويت الشقيقة.





جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.





كما نقل تحيات وتقدير أمير دولة الكويت لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه.





حضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وعدد من المسؤولين بدولة الكويت.



