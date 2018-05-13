اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب يناقش الأنشطة الرياضية





أقيم اليوم الأحد اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، في دورته رقم 62، بمقر جامعة الدول العربية برئاسة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.





بدأ الاجتماع بعرض تقرير الأمانة الفنية حول الأنشطة التي تم تنفيذها العام الماضي، وكذا عرض أبرز توصيات اللجنة الفنية الشبابية واللجنة الفنية الرياضية المعاونتين لوزراء الشباب والرياضة العرب، فيما يخص البرامج والأنشطة المقترح تنفيذها الفترة المقبلة.





وتمثلت أبرز التوصيات على صعيد اللجنة الفنية الشبابية تنفيذ ملتقى الهوية للشباب العربي بدولة فلسطين، وإقامة برنامج المشاعر المقدسة لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية، وتنفيذ اللقاء الخامس عشر لشباب العواصم العربية بالأردن، وإقامة ملتقى السلام الدولي للناشطين الشباب بالعراق، وتنظيم الدورة الثانية لإعلام القُرب بتونس، وإقامة صالون الشباب العربي الثاني بالأردن، وتنفيذ منتدى مكافحة الإرهاب لتمكين الشباب العربي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بلبنان.





أما فيما يخص اللجنة الفنية الرياضية، فجاءت أبرز التوصيات متمثلة في استحداث جائزة باسم أفضل بحث عربي في الإستراتيجية الرياضية العربية، إقامة دورة الثقافة الرياضية بعنوان "التشريعات والأنظمة الرياضية" بدولة فلسطين، دورة لإعداد القيادات الرياضية بالأردن، وتنفيذ دورة الإعداد النفسي لمدربي ومشرفي منتخبات وأندية ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة الذهنية بمصر، وإقامة مؤتمر علمي رياضي إعلامي عربي متخصصين بلبنان.





وتعرض جميع التوصيات في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعه المقرر له غدا الإثنين بجامعة الدول العربية في دورته الـ (41)، للموافقة على تنفيذها.



