سما المصري لـ محمد رمضان: "بلاش تجرح مشاعر الغلابة وتصور العربيات اللي عندك"

وجهت الفنانة الاستعراضية سما المصري رسالة للفنان محمد رمضان بعد استعراضه لسياراته الفارهة.

وقالت سما، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام": "بص يا محمد أنت نجم ونجم كبير مش صغير والناس بتحبك عشان أنت فعلًا تعبت والشباب نفسها تبقى زيك في كفاحك ونجوميتك وجمهورك من الغلابة اللي شايفينك قدوة ليهم بلاش تجرح مشاعر الغلابة دول بتصويرك كل شوية للعربيات اللي عندك".

وتابعت: "ربنا يديك أكتر وأكتر عربيات وفيلل وكل حاجة حلوة أنت تعبت وتستاهل بس راعي ظروف الشباب الغلبان اللي بيحبك أنهم يا عيني ظروفهم مش مساعداهم أنهم حتى يتجوزوا بسبب ظروف البلد خليك دايما واحد منهم حتة منهم زي ما هم شايفينك دايما ويا سيدي داري على شمعتك تقيد في ناس بتحقد كتير وعينها وحشة والناس التانية غلابة ونفسهم في لقمة عيش حاف خاف على مشاعرهم شوية".

وأضافت: "أنا عارفة إنك تتمني لكل الناس الخير وبتحب جمهورك ومش قصدك تجرحه بس الغلابه مابيحسبوهاش كده خليك دايما عندهم أسطورة بفنك مش أسطورة بعربياتك انت جدع وابن بلد وربنا هيديك من خيره أكتر وأكتر بس خلي بالك من الغلابة وظروفهم والشباب التعبانة اللي نفسها تفرح ومش عارفة ربنا معاك".