البرلمان يوافق على مشروع قانون "البحوث السريرية" مبدئيًا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون البحوث السريرية الخاص بالتجارب على المرضى والبحث العلمي من حيث المبدأ.



وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.



ويمنح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذه، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.

