محافظ بورسعيد يشيد برجال القضاء المصري



وكان قد افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات، المركز التكنولوجي بمحكمة بورسعيد، وذلك بحضور المستشار أسامة علام، رئيس المحكمة. والمستشار فيصل الطحاوي المحامي العام ولفيف من رجال القضاء.



ويضم المركز 30 موظفًا، و14 شباكًا لتأدية الخدمة للمحاميين والجمهور بجميع المحاكم الإبتدائية الجزئية، ويتم تخزين جميع المستندات بالمركز الكترونيًا، وميكنة الجلسات، وإدخال الأحكام فور صدورها علي النظام الالكتروني.



ويقدم المركز خدمات استخراج الشهادات بجميع أنواعها، وإقامة الدعاوي الكلية الجزئية، وتعديل طلبات الدعاوي، وتصحيح شكل الدعاوي، علي أن يتم إنهاء الخدمة خلال عشر دقايق دون تدخل من العنصر البشري، بعدما كانت تستغرق عدة أيام.



كما افتتح محافظ بورسعيد ومساعد وزير العدل المركز التكنولوجي لمحكمة استئناف بورسعيد.

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الشكر والتقدير الي وزير العدل علي إتاحة الخدمة المتميزة بمحكمة بورسعيد من خلال المركز التكنولوجي مطالبا كافة الجهات والهيئات بأن تحذو حذو وزارة العدل في الارتقاء بمستوى الخدمة التي تؤدي للمواطنينوأضاف أن ما يحدث هو إنجاز في ميكنة جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحكمة والارتقاء بالنظامكما أشاد المحافظ برجال القضاء موكدا بانهم قيمة وقامة يحققون ميزان العدل.