رئيس الصوت والضوء: التذكره العائلية مستمرة في رمضان

قال سامح سعد رئيس الصوت والضوء ان التذكرة العائلية مستمرة خلال شهر رمضان الكريم وذلك لاتاحة الفرصة للعائلات المصرية والعربية الترفية والتثقيف وخصوصا بعد ان حققت نجاحا كبيرة خلال الفترة الماضية خلال اعياد الربيع .جاء ذلك هروبا من زحمة الدراما الرمضانية والاعلانات المتكررة تتيح شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التذكرة العائلية لعروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان المبارك فى مناطق الصوت والضوء الخمسة ( الاهرامات – ابوسمبل- ادفو- فيلة- الكرنك) بعد ان تزينت لاستقبال الشهر الكريم حيث تمنح العائلات المصرية والعربية تخفيضات لحضور عروض الصوت والضوء .





كما اوضح سعد ان التذكرة متاحة لخمس افراد بـ200 جنيها بدلا من 250 جنيها واربع افراد بـ180 جنيها بدلا من 200 جنيها فمنح هذه التخفيضات يهدف فى الاساس الى استمتاع الرواد بالاجواء الرمضانية فى احضان التاريخ و تحقيق الدور الثقافى والترفيهى والتوعوى التى تلعبة الشركة .





وقد ابدى رواد الصوت والضوء ممن استخدموا التذكرة العائلية انها فكرة رائعة تشجع العائلات على ترفيه افرادها وتثقيفهم باسعار مخفضة.