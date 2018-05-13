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دراسة.. التمارين الرياضية تعزز صحة طفلكِ

الأحد 13/مايو/2018 - 12:48 م
دراسة.. التمارين الرياضية تعزز صحة طفلكِ
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كشفت دراسة بريطانية حديثة أن 15 دقيقة فقط من التمارين الرياضية يوميا تكفي لتعزيز صحة الأطفال وحمايتهم من الأمراض.

الورقة البحثية لمبادرة "ديلي ميل" العلمية أكدت أن منح الأطفال خمس عشرة دقيقة من النشاط البدني خلال يومهم الدراسي، يحسن لياقتهم البدنية وسلوكـَهم اليومي، كما يساعد على مكافحة ارتفاع مستويات السمنة.
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