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تكليف "هيام مصطفى" مديرا للإدارة العامة للعلاقات الدولية بالمنيا

الأحد 13/مايو/2018 - 12:47 م
تكليف هيام مصطفى مديرا للإدارة العامة للعلاقات الدولية بالمنيا
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احمد الخميسي
 
قرر عصام البديوى، محافظ المنيا تكليف هيام مصطفى إبراهيم، للقيام بأعمال مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام المحافظة، وذلك عقب بلوغ المدير السابق سن المعاش، وفي محاولة لبث دماء جديدة بالإدارات الفاعلة بالمحافظة، وتحسين وتطوير الأداء والنهوض بممارسة الأعمال على أكمل وجه حتى يعود ذلك بالنفع على المواطنين كافة.

وتختص إدارة العلاقات الدولية بكافة الأعمال التي تعمل على تدعيم التعاون الخارجي وتنظيم الاتصالات بالجهات المانحة والداعمة للتعرف على أولوياتها وتوجهاتها إلى جانب التواصل مع المؤسسات التدريبية والتعليمية العالمية التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية واختيار أكثرها ملائمة لتطوير الكوادر العاملة في القطاع الحكومي.
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