1.598 مليار دولار حصيلة صادرات مصر لـ5 دول في شهرين

حققت مصر حصيلة تجاوزت قيمتها 1.598 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الجارى "يناير وفبراير 2018"، من صادراتها لـ5 دول مثلت أكبر الدول المستوردة للمنتجات المصرية.



شكلت حصيلة الصادرات لتلك الدول الخمسة نسبة 35.3% من جملة الصادرات المصرية خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى والتى بلغت 4.5 مليار دولار.



ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018، مقارنة بالأشهر المماثلة من 2017، والتى بلغت صادرات مصر خلالهما نحو 4 مليارات دولار.



وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء حول حجم الصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، تمثلت تلك الدول الخمسة فى: "الإمارات، الصين، السعودية، تركيا، إيطاليا".



احتلت دولة الإمارات العربية، المركز الأول من حيث أكثر الدول المستوردة للمنتجات والسلع المصرية، حيث بلغت صادرات مصر إليها خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، 466.2 مليون دولار.



تلاها إيطاليا، فى المركز الثانى بصادرات إليها بقيمة 378.8 مليون دولار، وفى المركز الثالث من حيث أكثر الدول المصدرة مصر إليها، جاءت تركيا، والتى استوردت منتجات وسلع بنحو 335 مليون دولار.



وخلال شهرى يناير وفبراير 2018 أيضاً، صدرت مصر سلع ومنتجات بقيمة 228.9 مليون دولار للمملكة العربية السعودية، والتى تعد ضمن أكبر 5 دول مستوردة للمنتجات المصرية.



وفى المركز الخامس، جاءت الصين بصادرات من مصر إليها بقيمة 189.5 مليون دولار، وبحسب البيانات الإحصائية، جاءت تفاصيل الصادرات المصرية للدول الخمسة المذكورة عالياً، كالتالى...





أولاً: الإمارات



شكلت قيمة الصادرات إليها نسبة 10.3% من جملة الصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018، وجاءت أبرز السلع المصدرة إليها متمثلة فى: "لؤلؤ وحلى وأحجار كريمة، آلات وأجهزة كهربائية، فواكه وأثمار وخضروات".





ثانياً: إيطاليا



شكلت قيمة الصادرات إليها نسبة 8.4% من جملة الصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018، وجاءت أبرز السلع المصدرة إليها متمثلة فى: "وقود وزيوت معدنية، ألومنيوم، أسمدة، خضروات، منتجات كيماوية".





ثالثاً: تركيا



شكلت قيمة الصادرات إليها نسبة 7.4% من جملة الصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018، وجاءت أبرز السلع المصدرة إليها متمثلة فى: "أيمدة، لدائن، ملابس، قطن، ومنتجات كيماوية".





رابعاً: السعودية



شكلت قيمة الصادرات إليها نسبة 5.1% من جملة الصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018، وجاءت أبرز السلع المصدرة إليها متمثلة فى: "فواكه، خضروات، ملابس، ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل، آلات وأجهزة كهربائية".





خامساً: الصين



شكلت قيمة الصادرات إليها نسبة 4.2% من جملة الصادرات المصرية خلال شهرى يناير وفبراير 2018، وجاءت أبرز السلع المصدرة إليها متمثلة فى: "وقود وزيوت معدنية، فواكه وأثمار، لدائن، قطن، أحجار وأسمنت".



