مساعد وزير العدل يهنئ أهالي بورسعيد بقرب حلول شهر رمضان



وأكد أن ما يحدث هو طفرة كبيرة في أسلوب تقديم الخدمات والانتقال من العمل اليدوي الي مواكبة روح العصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتيسير الإجراءات وهو ماتنشدة القيادة السياسية الحكيمة



وأشاد بالتعاون الوثيق الذي قدمتة محافظة بورسعيد من أجل سرعة الانتهاء من المركز الذي تم إنشاءة بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة التخطيط.



وكان قد افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات، المركز التكنولوجي بمحكمة بورسعيد، وذلك بحضور المستشار أسامة علام، رئيس المحكمة. والمستشار فيصل الطحاوي المحامي العام ولفيف من رجال القضاء

قال المستشار محمود علاء، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، إنه يحمل تهنئة وزير العدل لأهالي بورسعيد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.