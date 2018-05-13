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4.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر و الإمارات خلال 2017

الأحد 13/مايو/2018 - 12:41 م
4.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر و الإمارات خلال 2017
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 سجل حجم التبادل التجارى بين مصر و الإمارات خلال العام الماضى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.8 مليار دولار فى عام 2012.

وحسب تقرير أعدته إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، وإذاعته وكالة أنباء الإمارات /وام/ اليوم ،فإن واردات الإمارات من مصر حققت نموا من 649 مليون دولار عام 2012 إلى ما قيمته 2.1 مليار دولار عام 2017 .كما شهد قطاع إعادة التصدير من الإمارات إلى مصر نموا خلال ذات الفترة ليرتفع من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

وأظهر التقرير قوة العلاقات بين دولة الإمارات ومصر فيما يتعلق بتبادل الاستثمارات والجهود المكثفة فيما بين الجانبين للتعاون فى وضع وصياغة رؤى للشراكة لاكتشاف الفرص لتنشيط التعاون التجارى والاستثمارى ومجالات الشراكات على الصعيدين الحكومى والخاص.

واستعرض التقرير تنوع قاعدة الصادرات المصرية خلال فترة المراجعة حيث بلغت نسبة صادرات منتجات الوقود من إجمالى الصادرات ما يقدر بـ 14.3 %عام 2016 فيما مثلت صادرات الخضروات ما نسبته 12.5 % من إجمالى صادرات البضائع عام 2016 مقارنة بما نسبته 8.7 %عام 2011 والأحجار الكريمة والمعادن بنسبة 11.8 بالمائة والمواد الكيمائية بنسبة 11.3 بالمائة والمنسوجات بنسبة 11.2 %فيما بلغت قيمة الواردات من البضائع نحو 58.1 مليار دولار أمريكى عام 2016 فى حين تعتبر المعدات والأجهزة الكهربائية من أهم الواردات مستأثرة بما نسبته 16.1 %من إجمالى واردات البضائع يليها الوقود المعدنى بنسبة 14.2 %والمعادن الأساسية بنسبة 11.4 %.

وقالت مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية عائشة سعد الكبيسى أن الوزارة تحرص على إعداد قراءات فى تقارير مراجعة السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة، حيث تتضمن هذه التقارير مؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية وتحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول وبيئتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة .

 
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