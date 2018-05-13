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سعر الريال السعودى اليوم الأحد13-5-2018 في البنك العربي الإفريقي

الأحد 13/مايو/2018 - 12:38 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد13-5-2018 في البنك العربي الإفريقي
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سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم  الأحد  13-5-2018، فيالبنك العربي الإفريقي، نحو 4.69 جنيها للشراء، و4.75 جنيها للبيع.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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