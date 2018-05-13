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نجلاء فتحي تتحدى فجر السعيد وتنشر صورة جديدة لها

الأحد 13/مايو/2018 - 12:36 م
نجلاء فتحي تتحدى فجر السعيد وتنشر صورة جديدة لها
نجلاء فتحي وفجر الصعيد
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الفجر الفني
 

نشر المخرج خضر محمد خضر زوج ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي صورة عائلية من حفل لابنته "زين" في دار الأوبرا المصرية.

 

وكتب خضر عبر حسابه على موقع تبادل الصور"انستجرام"، قائلا: " نصحتها إنها ما تنزلش فى السن ده قبل ما تعمل عملية التجميل وبرضو صممت تحضر حفلة البيانو بتاعت زين فى الأوبرا".


وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قد تعرضت لهجوم حاد بسبب سخريتها من الفنانة نجلاء فتحي التي نشرت صورة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبتها بعدم نشر صور لها في هذا السن، ولكن محبي نجلاء فتحي قاموا بالرد عليها.



نجلاء فتحي تتحدى فجر السعيد وتنشر صورة جديدة لها
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