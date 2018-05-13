حادث مروع.. الموت يخطف عروسين قبل ساعات من الزواج



وتوفيت العروس لوانا على الفور، وثمّ رودريغو بعد ساعات من نقله إلى المستشفى كونه كان في حالة خطيرة.



وكان على الأقارب الذين فجعوا عند سماعهم الخبر، والذين وصل العديد منهم إلى المدينة استعدادًا لحفل الزفاف، أن ينظموا دفن الزوجين بسرعة لتنعقد بعد ظهر اليوم في الكنيسة حيث كانا سيتزوجان.



كما نُقل سائق السيارة الأخرى، خورخي روشا (50 عامًا) إلى مستشفى محلي، لكنه توفي أيضًا متأثرًا بجروحه.



لم تعلم لونا ألفيس، 36 عاما، ورودويغو نوغيرا، 31 عاما، أن اليوم الذي انتظراه طويلا ليجمع بينهما كزوجين سيكون نهاية حياتهما، حيث تحول حفل زفاف العروسين إلي مأتم بعدما توفي كلاهما قبل ساعات من موعد حفلهما، بحسب موقع "مترو" البريطاني.وكان من المقرر أن يقام حفل زفاف لوانا وعريسها رودريغو في الحادية عشرة صباحًا في باسوس، جنوب شرق البرازيل.وقالت الشرطة إن سيارتهما اصطدمت بسيارة أخرى بينما حاول رودريغو سائق السيارة تجاوز مركبة أخرى على الطريق السريع في البرازيل.