قبل مواجهة كمبالا سيتي..التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام الأندية الأوغندية

يخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلي مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام نظيره كمبالا سيتي الأوغندي، في تمام الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتعادل الأهلي سلبيًا في لقاء الجولة الأولي أمام الترجي التونسي واكتفي كل منهما بالحصول علي نقطة، في حين خسر فريق كمبالا أمام تاونشيب رولرز البتسواني بهدف دون رد، ليتصدر الأخير ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.





الأهلي لم يتقابل مع كمبالا سيتي الأوغندي في أي مباراة رسمية طوال تاريخ مشاركاته ببطولات الأندية الأفريقية، ولكن المارد الأحمر تقابل مع الأندية الأوغندية في 10 مباريات رسمية فاز في 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة وخسر في 3 مباريات، وسجل 21 هدف واستقبل 8 أهداف.





وجاءت مواجهات الأهلي أمام الأندية الأوغندية كالتالي:-





- 1981:

أول لقاء جمع الأهلي مع الأندية الأوغندية كان أمام فريق نايل براويرز الأوغندي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1981، وفاز الأحمر ذهابًا 2-0 وإيابًا 5-0، وتخطي الأهلي عقبة مابيلا نازيمبي الجابوني في الدوري ربع النهائي، ولكن انسحب من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في الدور نصف النهائي بسبب حادث إغتيال الرئيس محمد أنور السادات.





- 1986:

تقابل الأهلي مع فريق اكسبريس الأوغندي في دور الـ32 لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1986 وفاز ذهابًا 2-0 وخسر ايابًا 1-0، وتخطي هايلاندرز بطل سوازيلاند في دور الـ16 ثم فريق باور ديناموز بطل زيمبابوي في الدور ربع النهائي، وأطاح بالاسماعيلي من الدور نصف النهائي للبطولة، وتقابل مع فريق سوجارا الجابوني في النهائي وتغلب عليه 3/2 في مجموع نتيجة المباراتين وتوج باللقب القاري.





- 1988:

واجه الأهلي فريق ناكيفوبو فيلا الأوغندي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1988 وفاز ذهابًا 3-2 وإيابًا 3-1، ولكن ودع البطولة من الدور نصف النهائي بعدما خسر أمام شباب سطيف (وفاق سطيف حاليًا) 4/2 بركلات الترجيح.





- 1991:

تكرر اللقاء بين الأهلي ونظيره ناكيفوبو فيلا الأوغندي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا عام 1991 وفاز الأحمر ذهابًا 2-0 قبل أن يخسر بنفس النتيجة في لقاء الإياب وتم اللجوء لركلات الترجيح الذي حسمها بطل أوغندا لصالحه بنتيجة 4-2.





- 2005:

التقي فريق الأهلي مع نظيره فيلا الأوغندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005 وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن يفوز المارد الأحمر ايابًا بسداسية نظيفة، ونجح بطل مصر في التتويج بلقب البطولة القارية في هذا العام، بعدما تغلب في المباراة النهائية علي النجم الساحلي التونسي 3/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



