المتحدث العسكري السابق يحتفل بعيد زواجه الأول

احتفل العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، بمرور عام على زواجه من الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتب محمد سمير: "فى ذكرى يوم زواجنا الرائع.. الذى يتوج عام مضى حمل كل الحب، وكل الحنان، وكل الرقة، وكل النبل، وكل المودة والرحمة.. ويحمل فى نفس الوقت بشرى سنوات قادمة أجمل وأروع بإذن الله.. لا أجد من الكلمات ما يمكن أن يعبر عن مدى امتناني الشديد إلى الله جل وعلا الذى جمع بين قلبينا وروحينا يا توأم روح....أعشقك يا أسرتي".







