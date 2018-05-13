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الدولار يرتفع في 3 بنوك بمنتصف التعاملات الصباحية

الأحد 13/مايو/2018 - 12:38 م
الدولار يرتفع في 3 بنوك بمنتصف التعاملات الصباحية
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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، بين قرشين و6 قروش مع بداية تعاملات اليوم الأحد الصباحية، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي، بينما استقر السعر في 7 بنوك أخرى.

ورفع البنك التجاري الدولي، سعر صرف الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى 17.73 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع، مقابل 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

ورفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار إلى 17.75 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع، مقابل 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.77 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار نهاية الأسبوع الماضي.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.76 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الصباحية عند 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية أيضا في البنك العربي الأفريقي 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، وهي نفس مستواه نهاية الأسبوع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع.

كما وصل سعر العملة الأجنبية في بنك البركة إلى 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى نهاية الأسبوع الماضي.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك القاهرة عند 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع.
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