الفول يرتفع لـ30 جنيهًا في الأسواق.. واللحوم تتراجع

ارتفعت أسعار السكر والفول، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث صعد سعر كيلو الفول بقيمة 11 جنيها، ليسجل اليوم بين 9 و30 جنيها للكيلو، مقابل حد أقصى بلغ 19 جنيها الأسبوع الماضي.



كما ارتفعت أسعار كيلو السكر 3 جنيهات، ليتراوح بين 9 و 15جنيها للكيلو مقارنة بحد أقصى 12 جنيها الأحد الماضي، بينما انخفضت أسعار اللحوم حيث انخفض سعر البتلو بقيمة 60 جنيها، وتراجع الضأن بسعر 20 جنيها، جاءت الأسعار كالتالي:



الحبوب والسلع الأساسية



الأرز السائب بين 6.5 و10 جنيهات للكيلو، بانخفاض نصف جنيه.



الأرز المعبأ بين 7.5 و 13 جنيها للكيلو.



الفول بين 9 و30 جنيها للكيلو، بارتفاع 11 جنيها.



العدس بين 14 و40 جنيها للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات للكيلو.



الدقيق بين 5.5 و8 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيها.



السكر بين 9 و 15جنيها للكيلو بزيادة 3 جنيهات.



الشاي بين 74 و91 جنيها للكيلو بزيادة جنيها.



السمن الصناعي بين 17 و26 جنيها للكيلو بانخفاض 3 جنيهات.



السمن البلدي بين 60 و150 جنيها للكيلو بانخفاض 30 جنيها.



زيت عباد الشمس بين 16 و26.5 جنيها للتر.



المكرونة بين 7 و 13 جنيها للكيلو، بزيادة جنيهين.



البيض الأبيض والأحمر بين 30 و45 جنيها للكرتونة، بانخفاض 5 جنيهات.



اللحوم والدواجن



الكندوز بين 100 و185 جنيها للكيلو.



الضأن بين 100 و200 جنيها للكيلو، بانخفاض 20 جنيها للكيلو.



البتلو بين 100 و200 جنيها للكيلو، بانخفاض 60 جنيها للكيلو.



الدواجن البيضاء بين 19 و 40 جنيها للكيلو، بارتفاع 4 جنيهات.



الدواجن البلدي بين 28 و45 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيهين.