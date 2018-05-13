جامعة الملك سعود تعلن أسماء المرشحين لوظائف بند الأجور والمستخدمين

دعت جامعة الملك سعود المواطنين والمواطنات المرشحين لشغل وظائف بند الأجور والمستخدمين للجنسين (مراسل، عامل أمن، سائق) التي تمّ الإعلان عنها بتاريخ 23 / 6 / 1439هـ، إلى سرعة مراجعتها لاستكمال إجراءات تعيينهم، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ، ولمدة عشرة أيام عمل.





وأهابت الجامعة بالمرشحين والمرشحات الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين http://dfpa.ksu.edu.sa/، إلى الحضور للجامعة مصطحبين معهم ملفاً يحتوي على صور من الشهادات المطلوبة وأصل الهوية الوطنية وصورة منها؛ "للرجال" إدارة التوظيف بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالدرعية مبنى رقم 19 الدور الرابع، "وللنساء" وحدة التوظيف بوكالة العمادة لشؤون الموظفات بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى رقم 22 الدور الأول.





وأفادت الجامعة بأن من لم يراجع / تراجع خلال الفترة الموضحة سيسقط حقه / حقها في التعيين ويتم استدعاء مَن يليه / يليها في الترتيب.







